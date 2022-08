Cyberharcèlement : en Europe, les parents protègent moins leurs enfants que dans le reste du monde

En France, près de 8 parents sur 10 (76 %) disent craindre que leur enfant soit victime de cyberharcèlement. 63 % avouent même avoir peur que leur enfant soit un harceleur, une donnée d'ailleurs bien supérieure à la moyenne européenne. Les parents allemands (55 et 34 %) et britanniques (56 et 37 %) sont, eux, les moins inquiets du Vieux Continent.