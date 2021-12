Les scooters électriques de RED Electric seront bientôt "made in France"

Constructeur de scooters électriques intelligents, RED Electric, dont l’origine se trouve du côté de Nancy, a annoncé la relocalisation de ses activités d’assemblage du côté du Mans à partir du début d’année 2022, exprimant le souhait de « devenir un constructeur Made In France et participer pleinement à l’effort de réindustrialisation de nos territoires » . Dans un bâtiment de 3000 m², auquel sera greffée une surface supplémentaire de 4000 m² au second trimestre, les salariés du sous-traitant géreront les composants et l’assemblage des scooters de Red Electric, notamment ceux de la gamme « Model E» .