Recalbox : Les Light Gun shooters débarquent avec la version 7.2

Pas mal de nouveautés sont au programme avec Recalbox 7.2. Entre les diverses améliorations en matière d’émulateur et les optimisations pour le Raspberry Pi 4 ainsi que les consoles portables Odroid Go Advance et Odroid Go Super, c’est néanmoins l’arrivée du mode « Light Gun » qui risque de ravir les nostalgiques des jeux vidéo du XXe siècle.