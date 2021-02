Recalbox débarque sur les dernières consoles portables de Hardkernel

Lancée il y a de cela quelques semaines, l’Odroid Go Super est sans doute la prochaine console portable de prédilection de rétrogamers nomades. Avec son look qui rappelle la Nintendo Switch Lite, elle arrive surtout déjà montée, semble être construite avec des matériaux de meilleure qualité, dispose d’un écran bien plus généreux avec ses 5 pouces (en format 16:9) et est quasiment prête à être utilisée puisqu’il suffit d’y insérer une carte microSD ! En somme, une version mieux équipée et moins fragile, on l’espère, que l’Odroid Go Advance.