Punch-Out sur NES : le jeu de boxe de votre enfance... Avec ou sans Mike Tyson ?

Le studio ajoute aussi la présence d’un héros charismatique, à savoir Little Mac, plus petit et plus fragile en apparence que ses adversaires, et auquel le joueur va pouvoir s’identifier. Rappelons au passage que, dans les années 80 et jusqu’au début des années 90, la série de films Rocky était un véritable phénomène de pop-culture. Punch-Out tombait ainsi à point nommé pour combler les adorateurs du noble art.

Les joueurs et joueuses se rappelleront forcément des conseils de Doc Louis, donnés pendant les combats, de cette musique d’intro indémodable, de ces séances de footing en survêtement rose, de l'entrée sur le ring des différents adversaires…