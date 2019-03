Chez Microsoft, l’AR grand public n’est pas pressentie avant plusieurs années

L'HoloLens 2 : un produit voué à l'entreprise tout au long de sa vie

Le monde du Gaming ? Un remarquable pourvoyeur de contenus digitaux, nous dit Microsoft

Contrairement à Apple et d'autres acteurs de l'industrie,voit pour l'heure en la réalité augmentée, une technologie dédiée avant tout au monde de l'entreprise. Si l'on en croit Greg Sullivan, les choses sont simples : lan'est pas encore prête à se généraliser auprès du grand public, du moins chez Microsoft... et pour le moment. Concernant le commun des mortels, la firme préfère d'ailleurs renvoyer le chaland vers ses casques de Réalité Mixte, capables - sur le papier - de mêler AR et VR. Regarder un film Netflix sur un écran géant virtuel, incrusté directement dans notre environnement réel, ce sera donc pour plus tard, même si le directeur de la comm' de Microsoft ne se ferme aucune porte.», estime Greg Sullivan lorsqu'on l'interroge sur l'avenir de l'AR. «», a-t-il ajouté.Greg Sullivan ne se montre cependant pas des plus catégoriques lorsqu'on lui demande si une, dépourvue de certaines fonctionnalités, mais proposée à un prix nettement plus abordable, est dans les cartons. Sur ce dossier, l'intéressé se contente de déclarer que Microsoft n'a aucune annonce à faire dans ce sens pour l'instant. Nous n'en saurons pas plus.Avec l'HoloLens premier du nom, la firme avait toutefois proposé quelques applications. Un moyen pour la marque de prendre la température, expliquait le Directeur de la Communication de Microsoft à Upload VR.», a indiqué Sullivan. «».Tenez-vous-le pour dit, Microsoft garde donc un œil attentif sur le Gaming, et pas seulement pour sa division Xbox . Reste maintenant à savoir si l'HoloLens et le monde du jeu vidéo sont vraiment fait pour se rencontrer à moyen ou long terme. Au travers d'un casque low-cost , la chose semble envisageable, mais rien n'est fait.