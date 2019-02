Une « décision de principe » pour Satya Nadella

Des relations complexes entre la Défense américaine et la Silicon Valley

Source : Engadget

Les militaires américains pourront bien utiliser les technologies dede Microsoft. Dans une interview donnée à CNN réaffirme sa position et explique pourquoi il considère que cet accord est en phase avec les valeurs de l'entreprise.Pour le PDG du groupe, fournir la technologie Hololens est une «». L'entreprise s'interdit de refuser ses produits «». Il ajoute en outre que Microsoft est «» dans les conditions contractuelles nouées entre les deux entités et qu'il «» avec les salariés.Ces derniers justement ont vivement réagi à l'annonce de cet accord entre leur société et l'armée américaine pour un montant de 479 millions de dollars. Les représentants du département de la Défense expliquent qu'permettra de réaliser un prototype de système de réalité augmentée pour les troupes en formation et au combat. Celui-ci pourrait apporter une meilleure visibilité auxen mission, ainsi qu'à collecter des données de santé et à communiquer avec des médecins.En interne certains employés contredisent cette vision positive de l'accord. Ils expliquent qu'Hololens, une technologie pacifique va être dévoyée et transformer en outil semblable à un jeu qui dissocié les soldats équipés de la réalité du terrain d'opérations.Microsoft a déjà eu affaire aux protestation de ses équipes concernant un autre contrat entre les services américains de l'immigration et Microsoft au sujet d'Hololens. En 2018, l'entreprise a prudemment expliqué que sa technologie était utilisée dans le respect des valeurs éthiques de l'entreprise. Une affaire qui a souligné les rapports compliqués entre l'américaine et les entreprises tech.