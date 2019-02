Un meilleur champ de vision et de l'eye-tracking sur Hololens 2 ?

Des rumeurs toujours plus insistantes

Le eye-tracking pour multiplier les usages

Trois ans après le lancement des précommandes, lespremier du nom ont le droit à un digne successeur en cette année 2019 : les, pressentis pour faire l'objet d'une présentation officielle à l'occasion du(MWC), organisé du 25 au 28 février prochain à Barcelone. Il faut dire que lesont été nombreux ces dernières semaines. Début janvier , la découverte d'une conférence co-menée par Satya Nadella (PDG du groupe) et Alex Kipman, Responsable du projet Hololens, nous mettait la puce à l'oreille. Il y a une semaine, une vidéopubliée par Kipman confirmait encore un peu plus nos suspicions . Et qui dit seconde version, dit logiquementet du logiciel. Deux brevets récemment découverts pourraient d'ailleurs nous donner des indices.Mis au jour par le média Windows Latest , les deux documents, respectivement déposés le 11 août et 17 octobre 2017 à l'Office américain des brevets et des marques (USPTO), puis mis au jour le 14 février 2019, reposent surbien différentes, mais toutes deux liées aux organes visuels de notre corps humain : les yeux. Le premier suggère tout bonnement une amélioration du(FOV, ou champ de vision). En effet, le FOV des Hololens a depuis toujours été critiqué, car jugépar les utilisateurs (30 degrés). Une amélioration de celui-ci paraît juste et arriverait à point nommé. L'autre fichier laisse présager l'introduction d'une technologieau sein du dispositif. Un moyen de rendre l'appareil toujours, tout en multipliant les usages du casque grâce à de nouvelles interactions visuelles.