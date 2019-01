Microsoft peut réduire le coût de l'HoloLens (grâce à un brevet de 2017)

Deux systèmes optiques en un

Présenté comme un « ordinateur holographique » parest un, c'est-à-dire mêlant réalité virtuelle et réalité augmentée. Le but : intégrer des hologrammes directement dans le champ de vision de l'utilisateur.Mais pour développer la commercialisation du produit, l'entreprise fait face à de nombreux défis, à commencer par son encombrement et son coût de production. C'est dans cette optique que Microsoft a effectué une demande de, accordé en 2017. L'objet de celui est un «».Pour tenter de clarifier cet intitulé moyennement intelligible, disons que Microsoft est parvenue à développer un, rayonnant sur deux bandes spectrales différentes, et. Premièrement, un système capable de générer des images holographiques. Et deuxièmement, un capteur de profondeur, également capable de reconnaître des mouvements.Ce dernier s'appuie sur un système de «», qui utilise généralement la lumière réfléchie par les objets environnants pour en déterminer les caractéristiques. Il est ainsi capable de détecter la présence de meubles, de murs, de bâtiments, etc., mais aussi de reconnaître des gestes de la main, pouvant correspondre à des commandes.En conséquence, en s'affranchissant de la nécessité d'embarquer un dispositif pour chacune des deux fonctions, Microsoft espère pouvoir produire des, mais également. Ce nouveau système optique devrait s'ajouter aux autres caractéristiques prévues, telle qu'un capteur Kinect amélioré, l'intégration d'une intelligence artificielle, ou encore un processeur Snapdragon 850.Le lancement du nouvel HoloLens devrait intervenir au deuxième trimestre 2019, mais aucune date précise n'a été avancée pour le moment.