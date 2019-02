Hololens s'ouvre aux smartphones avec des applications iOS et Android

Deux logiciels pour agrandir le parc d'utilisateurs



Des outils de travail et de vente disponibles dès le mois d'avril



Source : CNET

Microsoft modifie sa stratégie concernant la. Jusqu'à aujourd'hui, le constructeur avait réservé ses progrès et ses logiciels à son casque. Si le produit jouit d'avis positifs, il reste très cher (près de 3 000 dollars) et Microsoft a besoin d'étendre sa base d'utilisateurs rapidement.C'est pourquoi l'éditeur de Redmond va proposer desde réalité augmentée à la fois sur iOS et Android. Pour autant Microsoft ne change pas son fusil d'épaule et développe des logiciels dédiés aux professionnels.Dès le mois d'avril, une version mobile pour Android de l'outil Microsoft Dynamics 365 Remote Assist sera lancée sur les plateformes mobiles. Elle permet de partager ce qui est capté par les caméras et d'annoter les images en temps réel. Les entreprises pourront utiliser l'outil pour travailler sur un projet à distance grâce à leur smartphone.Les professionnels utilisant iOS auront quant à eux la possibilité d'utiliser un tout nouvel outil, « Project Visualize ». Il permettra aux entreprises vendant du matériel industriel ou des véhicules d'intégrer leurs références dans l'environnement et de montrer à leurs clients un aperçu réel et en. Ce logiciel est également intégré avec les différents outils de vente proposés par la marque.Malgré ces deux produits logiciels, Microsoft n'entend pas abandonner Hololens. La deuxième version de son casque de réalité mixte devrait être dévoilée lors du MWC 2019 de Barcelone la semaine prochaine.