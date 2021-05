Chute de prix du casque gamer sans fil Razer Nari Ultimate ce weekend !

Cette offre est proposée par Amazon, qui assure une livraison gratuite en France Métropolitaine chez vous sous trois jours ouvrés, ou en livraison accélérée sous deux jours ouvrés. Le produit s'accompagne d'une garantie fabricant de deux ans.

Il s'agit donc d'un casque gamer sans fil de Razer, une marque exceptionnelle dans le domaine, modèle Nari Ultimate. Ce casque est doté de nombreuses technologies vous offrant une immersion totale en jeu. La technologie HyperSense utilise notamment les vibrations pour ajouter une réactivité tactile et véritablement ressentir l'action. La technologie THX Spatial Audio propose quant à elle un son virtuel Surround allant au-delà du 7.1 en fournissant un audio positionnel à 360° homogène, pour mieux entendre tout autour de vous et gagner un avantage compétitif certain en jeu.

Au niveau de l'audio en lui-même, le Nari Ultimate embarque un audio sans fil 2,4 Ghz. Un émetteur-récepteur USB sans-fil plug-and-play vous permet d'utiliser ce casque jusqu'à 12 mètres de votre machine sans déconnexion. Ce casque présente d'ailleurs une haute compatibilité, non seulement avec un PC sous Windows 7/8/10, mais aussi avec la PS4. S'il est bien sûr possible de l'utiliser en charge via USB, le Nari Ultimate promet une autonomie hors charge de huit heures.