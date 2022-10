Avec la Razer Edge, le retour des consoles portables se confirme

Déclinée en deux versions, une 5G (en exclusivité chez Verizon aux États-Unis dans un premier temps) et une Wi-Fi, cette console se veut capable de diffuser presque n'importe quel jeu. Elle peut ainsi lancer nativement des jeux Android, des titres présents au sein de launchers préinstallés (celui d'Epic Games est cité), ou bien différents services de cloud gaming (NVIDIA Geforce Now et Xbox Cloud Gaming). L'accès à distance à sa ludothèque Steam est également possible.