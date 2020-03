On en sait plus sur le futur Core i5-10400 d'Intel, un bon milieu de gamme gamer ?

Intel mise sur l'hyperthreading et l'augmentation du cache mémoire

Source : TechPowerUp

Pour l'instant attendus en avril (un report en juin est évoqué par la rumeur), les nouveaux processeurs de bureau d'Intel Comet Lake-S auront pour lourde responsabilité de rivaliser dans un premier temps avec les Ryzen de troisième génération d'AMD, puis de temporiser face à la quatrième génération de puces Ryzen desktop, attendue en fin d'année. Autant dire qu'Intel a intérêt à bien négocier le virage, surtout qu'avec ses futurs processeurs, la firme reste cramponnée à son vieux procédé de gravure en 14 nm.Pour ce faire, et en attendant de pouvoir proposer mieux avec des processeurs de bureau en 10 nm, Intel misera avec ses puces Comet Lake-S sur l'hyperthreading et l'augmentation du cache mémoire. Si ces mesures peuvent faire l'effet d'un cache-misère, elles permettent surtout au Core i5-10400, dont des photos viennent de fuiter, d'arborer 6 cores et 12 threads pour un total de 12 Mo de cache L3 partagé.Il s'agit là d'une belle montée en gamme. Les Core i5 équivalent des huitième et neuvième générations se contentaient en effet de 6 cores et 6 threads pour seulement 9 Mo de cache L3.Le Core i5-10400 prendra dans les gammes d'Intel la place du Core i5-9400, très populaire, et devrait être vendu sous la barre des 200 dollars (et viser les 220-230 euros en France au lancement). Comme l'année dernière, la puce devrait être déclinée en version « F » dépourvue d'iGPU. Une modeste coupe sombre (surtout pour les joueurs puisqu'ils utilisent une carte graphique dédiée), qui permettait au Core i5-9400F d'être proposé entre 15 et 20 dollars de moins que le Core i5-9400 classique. En France, on le trouve actuellement cette version « F » aux environs de 170 euros. Intel devrait adopter le même schéma cette année.Côté fréquences, le Core i5-10400 serait cadencé entre 2,90 et 4,30 GHz (4,00 GHz seulement pour l'ensemble des cores), mais resterait non-overclockable. De quoi maintenir son TDP à 65 watts si l'on en croit les premières informations parvenues jusqu'à nous.Ce nouveau Core i5 arriverait enfin, de par ses spécifications et son prix, en face du Ryzen 5 3600 , actuel maître du milieu de gamme. Ce dernier est pour rappel pourvu de 6 cores/12 threads pour 32 Mo de cache, 65 watts de TDP et des fréquences comprises entre 3,60 et 4,20 GHz.