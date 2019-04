Finalement, Intel devrait bel et bien livrer ses puces Ice Lake 10 nm cette année

Ice Lake-U disponible durant le troisième trimestre

Une production en pleine croissance pour le 10 nm

Parallèlement à cette rumeur de report,publiait en fin de semaine dernière ses résultats trimestriels. L'occasion pour la firme et son CEO, Bob Swan, de revenir sur le cas duet d'annoncer l'arrivée prochaine d'une première vraie fournée de puces profitant du nouveau process : les processeurs Ice Lake-U pour ordinateurs portables. Ces derniers devraient être disponibles aux OEM dès cet été, comme prévu initialement.C'est ce que l'on apprend d' AnandTech (via Cowcotland ). Dans les faits,de ses puces Ice Lake-U sur le premier trimestre 2019, mais préférerait de se constituer un important stock avant de passer aux expéditions. La mise à disposition de ces puces doit donc intervenir, pour une arrivée sur le marché de premiers laptops équipés de CPUs Ice Lake-U en fin d'année, sur le Q4, explique AnandTech.Sur le papier, les processeurs Ice Lake-U sont des pucesbasées sur l'architecture Sunny Cove , présentée en décembre. Ils doivent notamment profiter des instructions VNNI et Cryptographic ISA, mais aussi apporter le support (très attendu) de la LPDDR4X (mémoire vive). Autre nouveauté : les débuts des iGPUs Gen 11 d'Intel. Avec, ils devraient donner un sérieux coup de fouet aux performances graphiques proposées par les bleus. Les processeurs de génération Ice Lake-U seront en outre couplés à un chipset compatible nativement avec la norme Thunderbolt 3. Enfin, et selon toute logique, ils se limiteront à un TDP de 15 Watts.Dans son compte-rendu, Bob Swan, patron d'Intel, indique que la production de processeurs 10 nm a été revue à la hausse pour cette année.», explique l'intéressé avant de poursuivre : «».Notons par ailleurs qu'Intel prévoit de(destinées aux serveurs) courant 2020. La firme ne devrait donc pas se contenter de petits processeurs pour laptop très longtemps. En l'état, les Xeon Ice Lake-SP arriveront sur le marché «», note AnandTech. Intel assure pour sa part que les Xeon 10 nm seront commercialisés «» en 2020... comprenez avant le Q4 2020.