"Les jeux vidéo sont une chance pour la France" : Emmanuel Macron en opération reconquête auprès des gamers

Au-delà de cette clarification, Emmanuel Macron a aussi voulu rappeler l'engagement de son gouvernement pour le gaming. Quelques phrases particulièrement dithyrambiques du président nous parlent ainsi d'un « sport, un écosystème, avec de véritables professionnels, des rassemblements de haut niveau et des tournois internationaux qui marquent l'Histoire, qui forgent les générations autour de valeurs puissantes ».

Un écosystème auquel le pass Culture donne accès, et qui serait par ailleurs aussi créateur d'emplois d'excellence. Raison pour laquelle le gouvernement s'engage, notamment « en renforçant significativement une quinzaine d'écoles publiques et privées [du secteur] qui font déjà partie des meilleures mondiales : il y a l'Enjim, ISART Digital, RUBIKA, Creative Seeds, ARTFX et j'en passe ». Suffisant pour retrouver les grâces du milieu ?