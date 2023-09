Au nom de l'écologie, le gouvernement français souhaite interdire les billets d'avion trop low cost à l'échelle européenne

On a beaucoup entendu parler de Clément Beaune cet été. Le ministre a en effet été très actif pour promouvoir le train durant les vacances, mettant en place des tarifs attractifs pour pousser les Français vers le rail. Il semble affectionner cette politique par le portefeuille, puisqu'il veut la reprendre, cette fois pour éloigner la population de certains avions.

Prenant acte d'une différence beaucoup trop considérable entre le prix des avions et celui des trains, une différence pouvant aller jusqu'à un prix multiplié par 30 pour le même trajet, il souhaite « l'instauration d’un tarif minimum du billet d’avion », selon une interview qu'il a donnée cette semaine à L'Obs. « Des billets d’avion à 10 euros, à l'heure de la transition écologique, ce n'est plus possible ! » a-t-il ainsi dénoncé.