easyJet, première compagnie low-cost reconnue pour son système de gestion environnementale

Durant l'accompagnement, l'IEnvA fournit des conseils aux compagnies aériennes, aux services de restauration à bord, aux assistants au sol et aux services de maintenance d'avions. Cela pour les aider à identifier, gérer, surveiller et maîtriser leurs enjeux environnementaux, sur la durée et non pas juste le temps de l'évaluation, qui peut aller jusqu'à 24 mois.