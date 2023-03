Les vols en jet privé bientôt interdits ? Le dossier est sur le bureau des députés

Menés par Julien Bayou, les députés écologistes défendront le 28 mars prochain leur proposition de loi d'interdiction des vols en jet privé en commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Les élus verts, qui estiment que « les caprices d'une poignée de privilégiés n'auront jamais autant pollué », se nourrissent du constat fait par l'ADEME en 2019. Selon l'agence, le secteur de l'aérien pèse pour 5,3 % des émissions totales de la France, et les jets privés, pour 0,4 %. Ils mettent aussi en valeur une autre donnée, issue d'un rapport de l'ONG Transport & Environnement : les jets privés sont 5 à 14 fois plus polluants que les avions commerciaux avec passagers. Ils sont en effet deux fois plus susceptibles d'être sollicités pour des trajets très courts. À l'heure où tout un chacun est invité à faire preuve de sobriété énergétique, cela paraît aberrant.