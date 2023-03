L'électrification des flottes automobiles professionnelles est bien trop lente, selon une ONG européenne

En ce qui concerne la part des véhicules électriques et hybrides rechargeables dans les véhicules intégrés en 2022, de nombreux groupes tournent autour de 2, 1 ou même 0 %. C'est le cas de Kiloutou (0,1 %), d'Iliad (1,4 %), d'Air Liquide (2 %), de la Croix Rouge Française (2,4 %), d'Avis Budget Group (Avis, France Cars ; 0,6 %), du Ministère de l'Intérieur (2,7 %), d'Altice (2,9 %) ou encore d'Adecco (3 %). Bouygues (8 %), Veolia (8,5 %) et Lidl (8,8 %) ne sont pas si loin et restent en-dessous des quotas. Si on ne se focalise que sur le renouvellement de la flotte en 2022 et de la part de l'électrique dans tout ça, de nombreuses entreprises pointent à 0 %, comme Allianz, Lidl et Kiloutou.