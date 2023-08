Au Japon, pour les protéger des arnaques, les autorités réfléchissent à retirer leurs cartes bancaires aux plus de 65 ans

L'administration policière a ainsi émis une proposition qui pourrait étonner chez nous : supprimer la carte bancaire pour les citoyens de plus de 65 ans. Cette mesure radicale est tout de même assortie d'une condition. En effet, le gouvernement ne souhaite prendre cette disposition que pour les personnes âgées n'ayant pas utilisé leur carte bancaire depuis un an ou plus.

Contrairement à ce que l'on aurait pu penser, la communication de cette idée n'a pas soulevé une immense polémique. Les avis seraient plutôt partagés du côté du Japon, si l'on en croit le South China Morning Star. Les oppositions à la mesure seraient par ailleurs plus d'ordre pratique que moral. La question notamment de l'accès à leur argent pour les Japonais vivant dans des zones où il existe peu de distributeurs de billets a été soulevée.