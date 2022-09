Le Japon, patrie de l'innovation électronique, se met en lutte contre... la disquette

Créée à la fin des années 60, la disquette a fait les beaux jours de l’informatique pendant une trentaine d’années avant d’être dépassée par des moyens de stockage bien plus efficaces. À titre de comparaison, plus de 20 000 disquettes seraient nécessaires pour reproduire le stockage d’une clé USB de 32 Go de données… mais cela n’empêche pas le Japon de continuer à les utiliser.