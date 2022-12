Comment le ministre du Numérique se retrouve lié à Xavier Niel et à des anciens de McKinsey

Selon le quotidien, l'actuel ministre de la Transition numérique et des Télécommunications est actionnaire de la société LMP, également connue sous le nom commercial eXplain. Cette jeune pousse, créée en 2017, offre ses conseils aux administrations et aux entreprises ainsi que des outils pour mieux comprendre les besoins des citoyens et des collectivités, et les anticiper pour se positionner au mieux sur des appels d'offres.

M. Barrot en est actionnaire, avec une participation estimée à 22 087 euros, après une première sous-estimation retoquée par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). C'est en tout cas ce que montre la déclaration d'intérêts publiée ces derniers jours et validée par le ministre lui-même.