Effet Streisand pour Konbini, condamné après avoir essayé de cacher ses actionnaires

En mai 2019, le site d'infodivertissement a porté plainte contre La lettre A pour diffamation. En cause, un article du média spécialisé qui décryptait le modèle économique de Konbini. Entre autres révélations, on y apprenait ainsi que ses propriétaires cherchaient, pour le moins, à rester discrets. La famille Perrodo, quinzième fortune de France, mais relativement peu connue, en serait en effet l'actionnaire principal via un réseau complexe de sociétés plus ou moins opaques immatriculées au Luxembourg et aux Bahamas.