Free : Xavier Niel se lance au Sénégal, pour contrer Orange

Xavier Niel est sans doute l'un des meilleurs ennemis d'Orange. Le propriétaire d'Iliad, maison-mère de Free, a traversé la méditerranée et s'est emparé de Tigo Sénégal, deuxième opérateur du pays de la Téranga derrière Orange. Le milliardaire français a mis la main sur Tigo via sa holding personnelle, NJJ, à travers un consortium franco-africain. L'opérateur local vient ainsi d'être renommé Free Sénégal.Au Sénégal, Free se vante déjà de proposer de la 4G, même si comme en France, ce sont les clients des villes qui en profiteront les premiers. L'opérateur a également l'intention de casser les prix, en offrant aux Sénégalais de la data à un tarif défiant toute concurrence. Le forfait de 30 minutes accompagné de 2 Go de données et des appels illimités via l'appli WhatsApp est par exemple proposé pour 1 000 francs CFA, la monnaie locale. Soit 1,50 euro.De l'autre côté, pour ce même tarif, son principal concurrent Orange Sénégal propose, certes, 2h d'appels, mais seulement 300 Mo de data et 100 SMS. Pour bénéficier d'un forfait offrant au moins 1 Go de de données, il faut débourser 4 900 CFA, soit environ 7,50 euros. Ou alors, vous pouvez vous procurer un pass de 2,5 Go, valable au mois contre 2 000 francs CFA (3 euros).Free Sénégal ne s'arrête pas aux simples forfaits mobiles. L'opérateur a également annoncé le lancement de Free Money, son propre service de transfert d'argent. Une réponse à Orange Money, le service de son concurrent qui permet le paiement mobile, l'achat de crédit et... le transfert d'argent. Une Freebox pourrait aussi être prochainement commercialisée dans le pays.Vous l'aurez compris, Xavier Niel et Free ne débarquent pas au Sénégal pour faire de la figuration, mais bien pour bousculer le marché. Pour jouer son rôle - parfois contesté - de trublion. Sur place, Orange détient 53 % du marché et compte environ 9 millions d'abonnés, soit largement plus du double de Free Sénégal (ex-Tigo, 26 % de parts de marché), et Expresso (rien à voir avec la café), qui capte 21 % de parts de marché.