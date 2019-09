Xavier Niel ne fait plus partie du classement des 500 personnes les plus riches au monde

Xavier Niel bouté hors du Bloomberg Billionaires Index

Source : Capital

Alors que Free perd de nombreux abonnés , aussi bien au sein de sa division Web que mobile, Xavier Niel ne figure plus dans le classement des 500 plus grandes fortunes mondiales. Une éviction qui découle de la baisse de la valeur boursière de son groupe, Iliad Rappelons en effet que Xavier Niel occupait en 2017 la 189e place de ce classement, avec une fortune estimée à 8,33 milliards de dollars. En tête du classement, on retrouve un certain Jeff Bezos , grand gourou d'Amazon, avec une fortune estimée à 113 milliards de dollars. Il est suivi par Bill Gates et Bernard Arnault.Si l'on en croit le Bloomberg Billionaires Index, la fortune de Xavier Niel serait aujourd'hui inférieure à 4,05 milliards de dollars, soit la fortune estimée de Dick Schulze, qui occupe la 500e et dernière place du classement.