Pour Elon Musk, les entreprises travaillant sur l'IA doivent être régulées (y compris Tesla)

All orgs developing advanced AI should be regulated, including Tesla — Elon Musk (@elonmusk) February 17, 2020

Source : Digital Trends

Les critiques d'Elon Musk vis-à-vis de l'intelligence artificielle ne datent pas d'hier. L'excentrique PDG de Tesla a toujours émis des réserves sur cette technologie et plaide pour une utilisation intelligente et raisonnée.Dans un tweet en réponse à un article rédigé par le MIT Technology Review à propos de la société OpenAI, qu'il a fondée avec d'autres partenaires, Elon Musk explique qu'elle devrait être plus ouverte.Le patron du constructeur automobile ajoute que toutes les entreprises travaillant sur l'intelligence artificielle devraient être mieux régulées, et inclut Tesla dans le lot. Pour lui, ce sont les gouvernements qui doivent prendre le problème à bras-le-corps et imposer des restrictions aux entreprises travaillant sur l'IA.Elon Musk n'est pas le seul dirigeant à appeler à une régulation des usages de l'intelligence artificielle. Sundar Pichai, PDG de Google, qui pourtant est l'un des acteurs les plus prolifiques en la matière, a également déclaré dans le Financial Times que les entreprises travaillant sur ces sujets doivent «».