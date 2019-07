La Boring Company d'Elon Musk a levé 120 millions de dollars

Une valeur financière proche du milliard

Source : Engadget

Les projets de la Boring Company séduisent toujours autant les investisseurs. L'entreprise lancée par le patron de, en la personne d'Elon Musk, s'attelle en effet à concevoir des tunnels anti-bouchons nichés sous les grandes villes. Et pour poursuivre leur développement, la firme d'outre-Atlantique s'est lancée dans une nouvelle levée de fonds, soldée par un succès.Le groupe est parvenu à récolter la somme deauprès de 8VC, Vy Capital et Future Ventures, faisant ainsi grimper sa valeur financière à 920 millions de dollars, nous apprend Bloomberg . Ce nouveau tour de table intervient un an après une autre levée, de 113 millions de dollars cette fois-ci.