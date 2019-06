Boring Company : une Tesla traverse le tunnel sous Los Angeles à 180 km/h

© The Boring Company

Des tunnels sous terre pour éviter les bouchons

Un trajet plus rapide... et une nouvelle interface

Source : Electrek

L'entreprise, fondée par, a pour objectif de, notamment à Los Angeles, afin de fluidifier le trafic automobile dans les grandes villes. L'idée avait germé dans l'esprit du patron desuite à un tweet de 2016 lorsque, coincé dans des embouteillages, il avait indiqué que dess'avéreraient fort pratiques.Si ce projet fait moins parler de lui que Tesla ou SpaceX, il existe pourtant bel et bien, et l'entreprise a d'ailleurs entamé des travaux en Californie. Depuis février 2017,a creusé une fosse sur les terrains de SpaceX, la construction sur ce site ne nécessitant pas de permis.Mesurant aujourd'hui 2,3 km, ce tunnel a servi depuisque l'entreprise a lancé un. La première a emprunté les routes classiques alors que le second modèle se déplaçait dans le tunnel. La course a été filmée et partagée par Elon Musk avant d'être retirée des réseaux sociaux.Bien évidemment,: 1 minute et 15 secondes contre 4 minutes et 50 secondes pour la voiture ayant emprunté la route « classique », limitée par la vitesse autorisée en ville et les feux de circulation.Dans la vidéo, on a également pu apercevoir unequi s'active au moment d'entrer dans le tunnel.Le véhicule est monté àdans le tunnel mais le projet est encore loin de l'idée initiale d'Elon Musk qui devait permettre aux voitures depour maintenir leur position.Reste à savoir si cette idée a été abandonnée ou si lan'était volontairement pas équipée de petites roues dans le cadre de ce test.