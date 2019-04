Accord entre Musk et la SEC : certains tweets devront être validés avant publication

Quels types de message concernés ?

C'était le tweet de trop : à l'époque,s'était fait épinglé par la Securities and Exchange Commission (SEC) pour manipulation des cours. Un événement qui ne devrait plus se reproduire au regard deavec la Cour fédérale de Manhattan, que le juge de district américain Alison Nathan doit approuver. Le fait est que certains tweets du CEO deferont l'objet d'une, nous apprend TechCrunch Sont concernés les messages suivants :, fusions, acquisitions et coentreprises envisagées ; chiffres de ventes, production et livraison ; chiffres de projection, de prévision ou d'estimation ; secteurs d'activité nouveaux ; événements concernant les titres de la société ; conclusions/décisions juridiques ou réglementaires non publiques.