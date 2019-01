Un document dévoile les bénéficiaires de la générosité de la discrète Fondation Musk

10 millions de dollars pour la recherche sur l'IA

Musk n'oublie pas sa famille

Si vous voulez en savoir plus sur la, vous pouvez vous rendre sur son site Internet . Mais vous risquez d'être déçu(e) : la totalité du site contient exactement 33 mots, écrits simplement en noir sur fond blanc. Néanmoins,a réussi à se procurer des documents , qui détaillent les contributions de l'organisme d'Elon Musk.Depuis sa création en 2001, laa versé plus de 54 millions de dollars (environ 48 millions d'euros) à diverses organisations. Le plus gros don jamais enregistré ne donne pas beaucoup d'informations sur son bénéficiaire final. En effet, il a été effectué en 2016, au profit de Vanguard Charitable, un organisme collecteur de fonds, qui les redistribue ensuite à des organisations caritatives. Ce système rend alors difficile l'identification du donateur.Mais les documents permettent aussi de mettre en évidence l'une des problématiques de prédilection d'Elon Musk : la quête d'une intelligence artificielle sûre, qui servirait l'humanité. La Fondation Musk a ainsi contribué à hauteur de 10 millions de dollars (près de 9 millions d'euros) à une société de recherche fondée en 2015, nommée. Un montant qui dépasse largement celui accordé aux autres domaines figurant dans le périmètre de la fondation.Mais les dons réalisés par la Fondation Musk font également apparaître des bénéficiaires proches du milliardaire. En 2010, elle a ainsi participé financièrement au lancement de Kitchen Community, une organisation destinée à l'éducation des enfants dans les zones isolées. Une initiative portée par..., petit frère d'Elon Musk.Entre 2011 et 2013, la fondation a également donné 100 000 dollars à l'école Mirman, située à Los Angeles. L'établissement était alors fréquenté par les enfants d'Elon Musk.Il faut cependant préciser que ces donations n'ont rien d'illégal. Et elles ne revêtent pas un caractère exceptionnel en comparaison à d'autres fondations financées par des milliardaires.En dernier lieu, citons un dernier exemple de bénéficiaire de l'organisation. En 2012, un petit groupe nommé « Angelenos Against Gridlock » a reçu 25 000 dollars de la fondation Musk. Son but : faire pression sur les pouvoirs publics pour désengorger une route du comté de Los Angeles, régulièrement utilisée par Elon Musk. Mais ça, c'était avant qu'il ne se lance dans la construction de tunnels anti-bouchons