Tibro : quand Starlink avance masquée derrière des sociétés écrans

En effet depuis le mois de septembre, Tibro est en recul, et Starlink en marche avant. Tibro aux Pays-Bas s’appelle désormais Starlink, et monsieur Sylvester n’en est plus le gérant. Ce sont Lauren Dreyer (Directrice des ressources humaines de SpaceX) et David Anderman (Directeur légal de SpaceX… donc le patron de monsieur Sylvester) qui ont pris le relais. On retrouve ces deux mêmes noms à la création d’une autre entreprise, cette fois en Angleterre : Starlink Internet Services UK Limited. En Irlande encore, c’est la même entreprise d’hébergement de sociétés à Dublin qui abritait Tibro et qui maintenant accueille Starlink.