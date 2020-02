Warren Buffet, l'un des principaux investisseurs d'Apple, est enfin passé d'un téléphone à clapet à un iPhone

© Nati Harnik

L'homme d'affaires a cédé après plusieurs appels du pied de Tim Cook en personne



Source : The Verge

On peut être le plus gros investisseur à titre personnel d'une société sans avoir une seule fois utilisé son produit phare. Warren Buffet l'a prouvé en annonçant avoir remplacé son antique téléphone à clapet par un iPhone 11 flambant neuf.Il était temps lorsque l'on sait que l'homme d'affaires possède 5,6% des titres Apple en circulation, ce qui fait de lui l'actionnaire à titre personnel le plus important de l'entreprise.Pourtant Warren Buffet n'aurait troqué pour rien au monde son Samsung Haven, un téléphone sorti en 2010. Une lointaine époque où les smartphones commençaient seulement à devenir les appareils indispensables que nous utilisons au quotidien.Pourtant multi-milliardaire avec une fortune de 87 milliards de dollars, le businessman n'aura même pas eu besoin de se payer son smartphone puisque plusieurs de ses proches lui ont offert un exemplaire au cours des derniers mois. Tim Cook avait également tenté de convaincre l'un de ses plus importants actionnaires de tester un iPhone, sans succès jusqu'à aujourd'hui.Pour autant pas question pour Warren Buffet de se laisser distraire par une partie de Candy Crush. L'homme d'affaires a précisé que son nouveau téléphone ne lui servirait qu'à une seule chose : téléphoner.