Partager illégalement des œuvres dont il était devenu l'ayant droit... l'arnaque était presque parfaite

Kevin Lin, diplômé en droit à l'université nationale Chengchi en 2020, n'a pas perdu son temps pour mettre ses connaissances à profit illégalement en montant une habile opération de troll aux droits d'auteur.

Celui-ci a ainsi fondé en mai 2020 Vie Vision Pictures Co. et Applause Entertainment Ltd., deux sociétés avec lesquelles il a acquis les droits d'auteur de 18 films. La nature de ces derniers n'a pas été divulguée par l'acte d'accusation.

L'idée était ensuite d'inciter des utilisateurs à télécharger illégalement ces films. En retrouvant leur adresse IP, Kevin Lin et ses complices ont pu identifier les pirates à leur insu et les traduire en justice pour atteinte aux droits d'auteur.