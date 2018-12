Le projet OpenChain de la Fondation Linux accueille Google, Facebook et Uber

Trois grands noms de la tech rejoignent l'OpenChain

La volonté de ces entreprises est d'encourager une utilisation correcte des projets open-source

Le projet OpenChain de la Fondation Linux permet aux entreprises de plus facilement basculer leurs projets de développement enet de veiller à leur bonne utilisation selon les règles définies à la publication. Il voit aujourd'hui l'arrivée de trois nouveaux membres et pas des moindres. Google, Facebook et Uber ont annoncé rejoindre le programme lors d'une conférence de la Fondation à Yokohama, au Japon.Les trois géants duauront une place particulière puisqu'ils rejoignent le conseil d'administration du projet. «», a déclaré Shane Coughlan, directeur général d'OpenChain à nos confrères de TechCrunch Google, Uber ou Facebook sont de grands utilisateurs deen open-source dans leurs projets. Malgré leur concurrence féroce sur de nombreux secteurs d'activité, les trois entreprises confirment leur volonté de travailler sur un socle decommunes, visant à accélérer les développements de l'industrie tech dans son ensemble.Google a déjà mis en place des règles de conformité pour ses propres solutions open-source depuis 2016 et voit dans cette adhésion dans l'OpenChain un moyen de développer ses protocoles en la matière. Le projet de lapermet de la même manière auxde s'assurer que leurs projets open-sources soient utilisés correctement par les entreprises et d'encourager les entreprises à se conformer à ces règles d'utilisation.