Protonmail propose désormais d’importer et d’exporter ses boîtes mail

Importer sa boîte mail Gmail sur Protonmail

Source : Protonmail

Auparavant réservée aux clients dotés de l'abonnement le plus onéreux, cette fonctionnalité élémentaire a été étendue à tous les abonnés àCette nouveauté vous permet notamment d'importer tous vos messages préalablement stockés chez Gmail, Yahoo, ou même des emails stockés localement.L'inverse est également possible, et vous pouvez désormais exporter votre boîte mail Protonmail afin de les conserver précieusement sur un disque dur externe.Vous pouvez dès à présent profiter de cette fonctionnalité en adhérant au programme Plus de Protonmail, accessible à partir de 5€ par mois. Lequel vous offre également l'accès à cinq adresses email personnalisées (et chiffrées de bout en bout) et à 5 Go de stockage dans le cloud.