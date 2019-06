La panne de Google révèle d'importantes failles en matière de cloud

De nombreuses applications en rade

Pas d'alternative en cas de problème

Source : TechCrunch

Laa fait grand bruit dimanche soir.était en panne sèche, et les utilisateurs clamaient leur désarroi sur d'autres réseaux sociaux. La cause de ce problème était en fait à chercher chez un fournisseur de l'application :est une plateforme d'hébergement, proposée par la filiale d'. Hier, elle a été confrontée à un «», selon un communiqué de l'entreprise. Cette dernière n'a pas donné davantage de précisions quant à l'origine de la panne, mais a indiqué qu'elle publierait un rapport détaillé, une fois son enquête interne terminée.Quoi qu'il en soit, cet incident a: YouTube, Gmail, Analytics... mais également à certaines: Snapchat donc, ainsi que Shopify ou Discord...Si le problème a depuis été résolu, il en dit long sur lad'hébergement, en l'occurrence Google. Cela prouve, premièrement, que la défaillance d'un seul acteur peut avoir des répercussions sur des centaines de millions d'utilisateurs, via les multiples services affectés.a en effet permis à plusieurs sociétés de lancer leur solution, grâce à des coûts d'hébergement réduits.Mais la panne démontre également que ces entreprises n'ont prévu. Et en cas de souci, comme cela a été le cas ce week-end, les applications s'avèrent impossibles à utiliser. Pour une plateforme comme Snapchat, les répercussions restent limitées, si ce n'est en chiffre d'affaires potentiellement perdu. Mais à l'heure où les particuliers utilisent de plus en plus d'objets connectés chez eux (), une telle dépendance amène à s'interroger.