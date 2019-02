Cinq tendances DevOps pour 2019

De DevOps à NoOps

(Développement et opérations) en tant qu'approche du développement logiciel s'est largement établi au cours des neuf dernières années. Le regroupement des fonctions de développement et d'exploitation informatique a apporté de nombreux avantages, notamment une meilleure communication et une collaboration accrue.Le passage à NoOps (pas d'opérations) s'accélère et devrait continuer d'accélérer au cours de l'année à venir.Traditionnellement, lorsqu'un professionnel souhaite utiliser une ressource informatique (tel qu'un environnement de test), il dépend d'une équipe d'exploitation distincte pour traiter la demande en son nom. La procédure, bien que largement répandue, peut entraîner des frustrations à cause du délai entre la demande initiale et son traitement.Avec, l'équipe des opérations rend cette expérience plus transparente. Elle est réalisée avec une automatisation intelligente qui permet le libre-service, responsabilise l'entreprise et favorise la transparence de l'équipe qui en est chargée. Le professionnel peut ainsi utiliser les ressources informatiques directement et sans attendre. Cela permet à différents collaborateurs au sein de l'entreprise d'améliorer leur productivité.

L'intégration de l'IA et DevOps

Prenons une simple analogie : imaginez que vous deviez appeler votre fournisseur de services Internet chaque fois que vous voulez utiliser Internet, puis attendre qu'il réponde à votre demande. Difficile à concevoir, n'est-ce pas ? Il en va de même pour les demandes informatiques, qui doivent devenir plus homogènes.Bien que l'on parle de NoOps depuis deux ans, je pense que les entreprises verront les avantages potentiels l'année prochaine et concentreront leurs efforts sur la création d'une pratique. Un modèle desuppose une approche NoOps et nous constatons déjà un intérêt croissant des sociétés de services financiers pour aller rapidement dans cette direction.DevOps est de plus en plus axé sur les données. L'augmentation spectaculaire du nombre d'applications fournies par le biais d'un modèlebasé sur le cloud signifie que les entreprises collectent de plus en plus de données sur la façon dont les individus interagissent avec les applications, mais aussi sur la façon dont ces applications sont fournies.Grâce à ces données, il est désormais possible de mesurer les principaux indicateurs de débit et la stabilité de livraison d'une entreprise, à l'aide de paramètres tels que la fréquence de déploiement et le délai d'implémentation, ainsi que le temps nécessaire pour restaurer un service et le taux d'échec des modifications.

Sécurité intégrée : DevSecOps

C'est un domaine qui est "mûr" pour l'IA et le machine learning. L'application du machine learning au cycle de vie de la distribution de logiciels permettra aux entreprises d'analyser et de comprendre les goulots d'étranglement, les blocages ou les problèmes de capacité qui surviennent ou sont susceptibles de survenir à l'avenir. Cela permettra de faire des suggestions prédictives pour rationaliser et optimiser la prestation en conséquence.Je m'attends à ce que les experts en IA et en data science travaillent beaucoup plus étroitement avec les équipes de DevOps en 2019, pour améliorer l'efficacité et la compréhension du processus de livraison et de test des logiciels. Cet alignement est crucial pour permettre aux organisations d'agir beaucoup plus rapidement pour fournir les nouvelles fonctionnalités et caractéristiques souhaitées par le client.va également prendre de l'ampleur en 2019. L'état d'esprit de plus en plus "Shift-Left" dans DevOps signifie qu'au lieu de traiter la sécurité comme une réflexion après coup à la fin du processus de livraison, l'accent est mis sur l'écriture de code en toute sécurité dès le premier tour. Intégrer les préoccupations relatives à la sécurité des produits et des opérations dans le pipeline de distribution continue, le plus tôt possible, accélère le cycle de test et de correction.En 2019, je m'attends à ce que les entreprises travaillent avec leurs équipes de sécurité pour tirer parti des outils et des plates-formes de sécurité, afin d'intégrer les stratégies de sécurité dans un environnement DevSecOps automatisé et intégré.

Croissance des micro-services conteneurisés

Un tel environnement peut détecter automatiquement les vulnérabilités de sécurité et déterminer rapidement si le code peut ou non progresser en toute sécurité vers un environnement orienté client en utilisant des portails de qualité.Il s'agit de permettre aux clients de bénéficier d'une valeur ajoutée, mais pas au détriment de la sécurité.Les micro-services constituent un moyen efficace pour les entreprises de proposer des fonctionnalités à leurs clients, car cette approche permet de diviser un système plus vaste en composants indépendants, faiblement couplés, pouvant être livrés et exécutés à l'aide de conteneurs légers et isolants.La combinaison agit comme un moyen rapide d'apporter des changements. À mesure que les organisations cherchent à devenir plus agiles, leur adoption de micro-services en conteneur le devient également.Ce changement favorise l'adoption de plates-formes open source telles que Kubernetes de Google. Je m'attends à ce que cette tendance se poursuive - de même que l'utilisation accrue des

Focus accru sur la livraison continue

Traditionnellement, les développeurs dépendent d'une infrastructure configurée pour exécuter leurs services, mais les principaux services de cloud computing font disparaître cette infrastructure pour le développeur. Désormais, les développeurs peuvent écrire une fonction « sans serveur » native au cloud, sans avoir à se soucier de l'endroit ou de l'infrastructure sur laquelle elle s'exécute.Les fonctions basées sur le cloud ont leurs limites, mais à mesure qu'elles arrivent à maturité, leur applicabilité à la résolution de problèmes plus complexes s'accroîtra également.L'adoption d'une approche de livraison continue pour le développement de logiciels devrait augmenter dans les grandes entreprises l'an prochain. Les équipes de direction reconnaissent de plus en plus la corrélation entre les pratiques techniques clés, qui constituent la prestation continue des services et le rendement global de l'entreprise, et l'engagement organisationnel.L'analyse approfondie des résultats des enquêtes DevOps, telles que le rapport DevOps 2018 Puppet et Splunk, montre comment l'informatique peut devenir à l'avenir un moteur de performance de l'entreprise plutôt qu'une simple source de frais pour l'entreprise. Ce changement de mentalité s'accélérera en 2019.