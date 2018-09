LDLC continue de s'exporter et ouvre deux magasins en Espagne

ricochet64 / Shutterstock.com

Une volonté de plaire aux joueurs et à un public plus large

LDLC proposera donc son expertise chez nos voisins espagnols à partir du 17 septembre prochain. C'est à cette date que l'enseigne mettra à disposition une surface de 600 m² dans la ville de Barcelone, afin de renseigner au mieux les férus d'informatique comme les débutants. Madrid devra patienter jusqu'à fin octobre pour accueillir cet acteur majeur du e-commerce. Pour la capitale, pas moins de 900 m² seront dédiés aux produits vendus par la firme française.Chaque boutique comprendra un atelier technique, un coin gaming ainsi qu'un large étal de produits. Les visiteurs pourront même apprécier une décoration rappelant l'intérieur d'une carte mère. De plus, un site e-commerce entièrement tourné vers le marché hispanique sera lancé dans les jours qui viennent.Fort de sa présence en France, au Luxembourg, en Belgique et en Suisse, LDLC mise toujours sur son ouverture à l'international et avec son arrivée en Espagne, l'enseigne compte bien se familiariser avec les coutumes locales., a déclaré Marc Rodriguez-Chuet qui aura la lourde tâche de superviser cette implantation. Les vendeurs auront pour vocation d'aiguiller une clientèle familiale mais aussi les joueurs les plus exigeants. Au total, environ 30 000 références seront proposées à l'achat, nouveaux magasins et site web confondus.LDLC a donc pour ambition de proposer ses conseils dans le domaine de l'informatique au sein des grandes villes européennes. Avec un chiffre d'affaire de 500 millions d'euros et ses quelques 1000 collaborateurs, l'entreprise semble être en pleine transition pour répondre aux attentes d'un marché mondial exigeant et toujours plus concurrentiel.