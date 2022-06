Cdiscount casse le prix de cette balance connectée avant les soldes !

Comme nous l'avons mentionné précédemment, cette balance est capable de mesurer votre poids corporel (jusqu'à 150 kg) mais aussi d'analyser la forme physique ou encore la santé de son propriétaire. Grâce aux électrodes de cet exemplaire, vous allez pouvoir retrouver des informations au sujet de votre masse musculaire ou concernant la graisse et l'eau qui se trouvent dans votre corps. Au total, 13 points de données sont pris en charge. La Mi Body Composition Scale 2 peut enregistrer le profil de 16 personnes différentes.

Ajoutons à cela le fait que cette balance n'aura aucun mal à détecter les objets légers (à partir de 100 g) afin d'estimer leur poids. Enfin, en plus de faire preuve d'une grande précision dans ses mesures, le pèse-personne de Xiaomi est équipé d'un écran LCD ultra discret et dispose d'un design minimaliste. Et n'oubliez surtout pas de télécharger l'application Mi Fit pour avoir accès à toujours plus de fonctionnalités.