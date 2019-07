Apple a les Memoji et Xiaomi les Mimoji... on vous laisse comparer

© Twitter via @actuxiaomi

Xiaomi se considère sans doute un peu trop comme l' « Apple chinois »

: qu'est-ce qui appartient à qui ? À une lettre près, tout est vraiment ressemblant !On se souvient l'an dernier des clones des Animoji d'Apple. Cette année,a remis le paquet, directement avec des clones des Memoji.Les Mimoji, proposition de la marque chinoise, ressemblent fortement à l'offre d'Apple. Une chose est sûre : Xiaomi ne pourra jamais nier s'inspirer de la marque à la pomme.Les Mimoji sont personnalisables et, selon la marque, s'adressent principalement aux plus jeunes utilisateurs.Et vous, ces Mimoji vous semblent-ils familiers ?