Xiaomi lance son premier clavier mécanique à rétroéclairage RGB

Xiaomi Game Keyboard : un clavier gamer à petit prix ?

Après les brosses à dents électriques, les smartphones et autres scooters et trottinettes électriques, Xiaomi part encore une fois à la conquête d'un nouveau public en étendant son offre.Avec son clavier de jeu, baptisé sobrement le, le géant chinois de l'électronique compte bien conquérir le marché des gamers. Ce n'est pourtant pas le premier produit de la marque qui tente de séduire les joueurs, le PC portable Mi Gaming ( que nous avons testé ici ) et le smartphone Black Shark ont déjà tous deux contribué à cibler les gamers de tout bord, mais il fallait toutefois casser sa tirelire pour se les procurer.Le clavier de jeu de Xiaomi se veut plus accessible grâce à son prix qui défie toute concurrence. Avec un châssis en aluminium et des touches en polybutylène téréphtalate, il surpassera certainement en durabilité de nombreux modèles de périphériques dans la même gamme de prix. Doté de 104 touches mécaniques, le Xiaomi Game Keyboard se voit aussi équipé d'un microcontrôleur ARM 32 bits, le Sonix Cortex M0. Son interface USB offre un polling rate de 1 000 Hz, une fréquence d'interrogation qui devrait ravir les joueurs de FPS. Enfin, son rétroéclairage RGB est entièrement configurable à l'aide d'un logiciel fourni avec le clavier.Sur le papier le clavier Xiaomi a tous les atouts pour séduire, même s'il est dommage qu'il ne prenne pas en charge les macros et les touches programmables. Après la sortie de la souris Mi Gaming en début d'été avec un tarif affiché de 33 €, Xiaomi attaque encore fort avec ce clavier, disponible uniquement en Chine pour le moment, puisqu'il est vendu pour 229 ¥, soit une trentaine d'euros.