MIUI 10 : une version non-officielle disponible pour les appareils Xiaomi

Un système conçu par des fans de la marque

Une version augmentée de MIUI pour utilisateurs experts

Xiaomi Mi 5

Xiaomi Mi 6

Xiaomi Mi 8 et Mi 8 SE

Xiaomi Mi Mix, Mi Mix 2 et Mi Mix 2S

Xiaomi Mi Note 2

Xiaomi Redmi 5

Xiaomi Redmi Note 5 Pro

Modifié le 21/06/2018 à 14h43

Xiaomi est un constructeur réputé pour le suivi de son système d'exploitation, baptisé MIUI. La marque propose très régulièrement des mises à jour et des améliorations pour sa gamme de smartphones. Ces derniers jours, elle a annoncé le lancement de, la nouvelle version de son logiciel, qui sera disponible pour tous au mois de septembre 2018.Pour le moment, MIUI 10 est proposé en version bêta aux utilisateurs les plus pressés de découvrir les dernières nouveautés apportées par le fabricant chinois. Mais il existe une manière détournée d'en profiter dès à présent en installant une version alternative de l'OS de la marque.C'est ce que propose Xiaomi EU, un système conçu par un groupe de développeurs amoureux de la marque. Cet OS dérivé de la version officielle offre toutes les nouveautés logicielles, le dernier design et aussi des fonctions supplémentaires pour les utilisateurs avancés. Elle intègre également des optimisations conçues par les fans dans la gestion de la batterie ou de la mémoire vive.La nouvelle mouture deest calquée sur MIUI 10, mais intègre également les Google Play Services, permettant d'utiliser tous les services en ligne de Google, dont l'accès au Play Store et au catalogue d'applications Android. Les développeurs ont également traduit le logiciel dans de nombreuses langues, comme le français, alors que la version bêta ne propose aujourd'hui que l'anglais et du mandarin.Cette version de Xiaomi EU est disponible dès à présent et est compatible avec 10 modèles, tous disponibles à la vente dans la boutique française officielle du constructeur :L'installation est toutefois recommandée à des utilisateurs avancés, car il vous faudra réaliser quelques opérations techniques avant de mettre à jour votre téléphone