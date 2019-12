En novembre, la Tesla Model 3 a cartonné aux Pays-Bas

10 % des parts de marché

Source : Automobile propre

Les chiffres publiés par Automobile Propre en disent long sur le succès de Tesla en dehors des frontières françaises. C'est particulièrement vrai aux Pays-Bas, où les habitants ont visiblement été charmés par le Model 3 depuis sa commercialisation en Europe en février 2018. En témoigne le nombre d'exemplaires écoulés en novembre : 3 979, contre 1 430 et 1 096 chez ses premiers poursuivants, la Volkswagen Polo et Renault Clio.Depuis le début du cru 2019, la Model 3 n'a cessé de séduire les Hollandais : 39 514 unités commercialisées en moins d'un an. La figure de proue de la firme californienne représente même 10 % des parts de marché, loin devant ses concurrentes directes telles que l'I-Pace, la Mercedes EQC ou encore l'Audi e-tron.