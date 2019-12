Une Tesla Model S dépasse le million de kilomètres

VDS Tesla Model S P85 (2013) : un million de kilomètres

Source : Electrek

Le conducteur allemand Hansjörg Gemmingen n'est pas peu fier d'annoncer avoir parcouru plus d'un million de kilomètres au volant de sa Tesla Model S. Une Model S P85 acquise en 2013, et dont le compteur affiche depuis peu un total d'un million de kilomètres.Evidemment, le conducteur allemand a du procéder à divers remplacements durant ces années d'utilisation (dont deux changements de batteries et trois moteurs), mais il indique que le dernier pack de batteries lui a permis de parcourir près de 500 000 km, sans trop de dégradation.Pour la petite histoire, Hansjörg Gemmingen est ce que l'on appelle un «», n'hésitant pas à parcourir plusieurs centaines de kilomètres chaque jour. Ce dernier compte d'ailleurs emmener sa Tesla S P85 jusqu'à deux millions de kilomètres.