Tesla imagine des essuie-glaces électromagnétiques

Les essuie-glaces conventionnels mis au ban

© Tesla

Technologie électromagnétique

Source : Electrek

Un brevet a effectivement été déposé par, qui mettrait au point desau look futuriste.résume ainsi ce qui est, pour la marque, le problème des essuie-glaces conventionnels : «».Pour Tesla, les modèles d'essuie-glaces traditionnels seraient doncet leurs capacités de nettoyage,. La firme invoque aussi une usure des pièces mécaniques, un manque d'efficacité énergétique et mêmeEn échange, Tesla imagine donc des essuie-glaces à la conception radicalement différente. Il s'agirait en réalité d'un essuie-glace, puisqu'il n'y aurait désormais plus qu'. Le projet comprendrait. Ce dernier serait situé sous le capot pour plus de discrétion. Tesla explique que «». Cela doit permettre un nettoyage intégral du pare-brise, libérant totalement le champ de vision. Tesla souligne en outre que, contrairement aux balais d'essuie-glaces traditionnels, sujet à une importante force de frottement sur le pare-brise et nécessitant donc un surplus d'énergie, les essuie-glaces électromagnétiques permettront «», et par conséquent, une économie de batterie supplémentaire.À l'heure actuelle, la distribution de ces essuie-glaces sur les véhicules Tesla n'est pas connue. Toutefois, les deux ingénieurs de Teslaetont annoncé sur Twitter travailler sur des «». D'après les dires de Graham, ces systèmes seraient destinés aux Model S, X et 3., également ingénieur chez Tesla, est listé comme l'un des hommes à l'origine du brevet qui vient d'être déposé. Au sein de la marque, il est responsable des systèmes d'essuie-glaces et des vitres des véhicules.