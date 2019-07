Malgré une année record pour Tesla, les employés ratent leur prime à 200 véhicules près

Deux cents ventes ratées de peu

Une prime encore incertaine

Source : Electrek

Cependant, lors du mois de juin, l'entreprise d'Elon Musk souhaitait en vendre 33 000, un nombre qui aurait été manqué à 200 véhicules près, remettant en cause la prime de ses employés.A l'heure actuelle, on en sait peu sur l'attribution de la prime car rien n'est encore fait. Pour atteindre ses objectifs, Tesla comptait sur deux choses : les, puisque saprincipale se trouve en, mais aussi sur laqui arrive en juillet et aurait pu donc faire anticiper certaines ventes. Malgré cela, la firme américaine a semble-t-il raté ces ventes àprès, l'empêchant ainsi d'accomplir ce but etCette prime, les employés de Tesla n'ont peut-être toutefois pas encore fait une croix dessus. S'ils avaient atteint l'objectif des 33 000 voitures vendues, les employés auraient touché, et. Malgré cela, il manque à Tesla 200 voitures et la prime n'est dès lors plus en question. A rappeler que la firme de Palo Alto offre déjà à ses employés deset que le fonctionnement des bonus a été changé en début d'année, puisque Tesla a supprimé les commissions pour une prime plus équitable et plus importante pour tous les employés.Rien n'est encore sûr donc sur la distribution de cette prime, Tesla ne s'étant encore pas prononcé. Mais selon, les discussions semblent toujours être en cours.