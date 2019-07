La Tesla Model 3 passe le test Euro NCAP haut la main

Des récompenses pour la fiabilité globale du Model 3

Des progrès payants pour la marque

Source : Tesla

La firme d'avait déjà été récompensée en 2018 par l'(NHTSA) pour la solidité de ses modèles mais aussi par l'(homologue américain de l'Euro NCAP). Lapossède désormais les, cette fois-ci décernées par l', l'organisme indépendant en charge des crash-tests de sécurité sur les voitures. Rappelons tout de même que ces tests concernent quatre paramètres : la, celles des, celle, et enfin l'Parmi les essais effectués sur la, l'a jugé son habilité à rester dans sa voie ou à prévenir le conducteur si ce n'est pas le cas, sa capacité à éviter les accidents ou à en atténuer les conséquences. Le modèle a établi unavec un score de, ce qu'aucun autre véhicule n'avait réussi à obtenir jusque là, selon leSelon le rapport de, cette récentene fait aucun doute sur les améliorations du(AEB) ajouté au logiciel sur les modèles fabriqués depuis. Tesla explique ainsi que cette amélioration est due principalement à un travail d'équipe et à une», explique la marque sur son blog.«».Cette solidité, Tesla l'explique notamment par la, mais aussi par leet lede la voiture, permis par le placement des batteries.Le résultat de ces tests n'a toutefois pas de quoi surprendre puisque les autres voitures du constructeur, laet la, ont également été plébiscitées par l'Euro NCAP et la NHTSA.