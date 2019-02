C’est confirmé : la Tesla Model Y arrivera fin 2020

Construite sur la plateforme de la Model 3

Model 3, Model S, Model X, Roadster et bientôt la Model Y. Le catalogue de véhicules électriques du constructeur américaina déjà fière allure et devrait s'étoffer d'ici un peu plus d'un an avec l'arrivée ducomme nous le confirme son bilan trimestriel publié dans un communiqué de presse officiel . «», peut-on y lire.Tesla précise également que, construite sur la plateforme de la Model 3, dont 75 % des composants s'inviteront sur le SUV Compact. Ce procédé permettra à la multinationale de réduire le temps et les coûts de production de manière considérable. De quoi dégager de plus gros bénéfices en cas de succès rencontré.