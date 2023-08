Canicule : des conducteurs coincés dans leur Tesla à cause des batteries qui souffrent de la chaleur

Comment faire dans pareille situation ? Il existe une ouverture manuelle prévue dans les Tesla. Mais selon les témoignages des malheureux clients, cette dernière serait particulièrement difficile à trouver dans les instructions fournies par le constructeur. « Elle n'est pas étiquetée. On ne sait pas qu'elle est là si l'on ne sait pas qu'elle est là », explique ironiquement Rick Meggison. Et là n'est pas tout le problème pour les chauffeurs.

Une fois finalement actionnée, cette ouverture manuelle aurait également brisé la fenêtre de la porte de plusieurs personnes, qui ont dû sortir en urgence. De quoi pousser Tesla à quelques réflexions à l'avenir sur un accès plus simple à cette commande, et ce, alors que les spécialistes nous prédisent des temps de plus en plus chauds à l'avenir ?