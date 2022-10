Tesla a une solution si votre poignée de portière est gelée (et cela n'implique pas d'uriner dessus)

Si vous disposez d'une Tesla, vous avez peut-être déjà vécu cette expérience pour le moins désagréable. En effet, plusieurs cas de poignées gelées ont été rapportés par des utilisatrices et utilisateurs, les empêchant ainsi d'accéder à leur véhicule. Or, cela ne date pas d'hier. Les premiers signalements remontent (déjà) à l'hiver 2018, et depuis, les changements prennent du temps à arriver.

Tesla a dernièrement publié une mise à jour de son application prévue pour aider les utilisatrices et utilisateurs dans ces circonstances. Le but est de leur permettre de déverrouiller la poignée à distance. Pour cela, il leur faut disposer de la version 4.14.0 de l'application Tesla. Pour ce qui est du logiciel de votre véhicule, la version 2022.36+ est requise. D'après Electrek, ce sont les détentrices et détenteurs de Model 3 et Model Y qui étaient particulièrement affectés, sans que d'apparentes raisons logiques encombrent également celles et ceux possédant d'autres modèles de la marque.